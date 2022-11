Moviola Bayern Monaco-Inter: Mané para, assurdo non dare rigore! Dubbio 1-0

Bayern Monaco-Inter ha avuto Kruzliak come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la sesta giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione slovacca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA BAYERN MONACO-INTER, PRIMO TEMPO – Ivan Kruzliak voto 4.5. L’Inter deve farsi due volte i complimenti per aver chiuso la qualificazione in anticipo, perché altrimenti certi danni altrui potevano essere pagati a caro prezzo… All’8′ Nicolò Barella calcia verso la porta, Sadio Mané respinge con entrambe le mani a protezione della faccia e la palla finisce in corner. Lungo check, poi arbitro mandato al VAR: le immagini sono chiare, eppure non dà rigore. L’unica spiegazione è che lo abbia ritenuto un movimento congruo, ma in genere questo è passibile solo se c’è un braccio e non entrambi. Il rigore era la decisione più giusta. Al 23′ evita il giallo Francesco Acerbi, che con un gesto di stizza allontana il pallone dopo un fallo (molto discutibile) su Kingsley Coman. Dubbi anche sull’1-0, non per la giocata (Lautaro Martinez sovrastato correttamente da Benjamin Pavard) quanto per il corner con Stefan de Vrij che chiede rimessa. Le immagini non chiariscono, resta il dubbio che l’ultimo tocco possa essere stato di Noussair Mazraoui. Nell’ultimo dei quattro minuti di recupero becero tuffo di Eric Maxim Choupo-Moting in area, ripreso dal connazionale André Onana (manco si toccano).

MOVIOLA BAYERN MONACO-INTER, SECONDO TEMPO – È in fuorigioco Acerbi sulla punizione di Kristjan Asllani, giusto annullare l’1-1 al 47′. Stesso discorso al 63′, quando su tiro di Alphonso Davies Choupo-Moting è oltre tutti e la sua rovesciata in rete non vale. Evitabile il cartellino giallo dato al debuttante Valentin Carboni al 90′, in ritardo sì su Marcel Sabitzer ma non così duro.