Moviola Bayer Leverkusen-Inter: il gol nasce da un corner falsato

Bayer Leverkusen-Inter ha avuto Vincic come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la sesta giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione slovena, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA BAYER LEVERKUSEN-INTER, PRIMO TEMPO – Durante la telecronaca Sky è stato definito «arbitro bravo»: non l’ha affatto confermato stasera. Al 25′ netto fallo di mano di Florian Wirtz, sarebbe punizione dai venti metri invece fischia la successiva di Marcus Thuram: insensato. Dalle proteste paga Hakan Calhanoglu, ammonito, e sarà un giallo poi pesante in ottica cambi. Due minuti dopo, prima di un angolo, Granit Xhaka spinge Carlos Augusto ma è quest’ultimo, che non aveva fatto assolutamente nulla, a prendersi l’ammonizione. Alla mezz’ora discutibile fallo di Mehdi Taremi, involatosi in ripartenza, a metà campo su Exequiel Palacios. Poco dopo intervento perfetto sul pallone di Yann Bisseck al limite dell’area con Florian Wirtz. Al 35′ cross di Wirtz deviato da Alessandro Bastoni prima e Piotr Zielinski poi: nessuna mano.



Moviola Bayer Leverkusen-Inter: per l’arbitro Vincic voto 5

MOVIOLA BAYER LEVERKUSEN-INTER, SECONDO TEMPO – Si riparte senza VAR, perché non funziona, con Vincic che avvisa i due capitani della situazione. Non ci sono però episodi che necessitino dell’intervento della tecnologia. Al 65′ manca un corner per il Bayer Leverkusen, su tiro di Jonathan Tah c’è la deviazione di Federico Dimarco. Rischia un giallo Nicolò Barella, che al 77′ toglie il pallone alzandolo con le mani a Piero Hincapié dopo un fallo di Bisseck. Il corner che porta all’1-0 non doveva esserci: Jeremie Frimpong, che effettua il cross poi deviato, era in fuorigioco quando viene servito. Protesta molto l’Inter, sia dopo aver subito la rete sia a fine partita. A farne le spese è Barella, che prende il giallo.