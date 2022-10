Moviola Barcellona-Inter: Marciniak grazia il Barcellona di rigore e rosso

Barcellona-Inter ha avuto Marciniak come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quarta giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023 e finito 3-3. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione polacca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA BARCELLONA-INTER, PRIMO TEMPO – Szymon Marciniak voto 5. Poteva essere aiutato molto meglio dal VAR e dimostra che i piagnistei catalani a qualcosa sono serviti. Al 16′ è in gioco Edin Dzeko, quando colpisce la traversa su una punizione. Nessun dubbio sul fatto che la palla non sia entrata. Poco dopo scintille fra Robert Lewandowski e Milan Skriniar, accenno di rissa sedato senza cartellini. Al 40′ Pedri chiede rigore sul nulla su un’uscita di André Onana, poi sull’azione seguente il Barcellona fa gol. Quattro minuti di recupero per l’intervallo: vero che c’è stata qualche interruzione, ma forse troppi.

MOVIOLA BARCELLONA-INTER, SECONDO TEMPO – Gerard Piqué tiene in gioco di metri Nicolò Barella sul lancio di Alessandro Bastoni per l’1-1. Il primo giallo è Lautaro Martinez, per aver toccato via (neanche allontanato) il pallone dopo un fallo di Denzel Dumfries. Da regolamento comunque ci sta. Al 59′ mancherebbe un rigore all’Inter: su una carambola Piqué rischia l’autogol, la para Marc-André ter Stegen. Peccato che la deviazione avvenga nettamente col braccio, il VAR non interviene e nessuno se ne accorge. Il gol di Lautaro Martinez è buonissimo, sia sul lancio di Hakan Calhanoglu sia sul controllo di petto. È invece in fuorigioco Lewandowski al 71′ su una carambola con Ousmane Dembélé, annullato il 2-2 senza molto da dire. Lo stesso Dembélé sarebbe dovuto andare fuori al 78′: piede altissimo sulla tibia di Matteo Darmian, a palla scaricata. Solo giallo, anche qui il VAR dorme. Sei minuti di recupero, diventano oltre sette con Simone Inzaghi espulso per reiterate proteste.