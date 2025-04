Moviola Barcellona-Inter: gol annullato per un nulla, 3-3 viziato

Barcellona-Inter ha avuto Turpin come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’andata delle semifinali di Champions League 2024-2025 e finito 3-3. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione francese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA BARCELLONA-INTER, PRIMO TEMPO – Quello che stride è la differenza di metro di giudizio su episodi simili. Dopo cinque minuti di partita cominciano i tuffi del Barcellona, Hakan Calhanoglu arriva prima di Frenkie de Jong che prova a prendersi un rigore inesistente. Stesso discorso al 9′ con Lamine Yamal che crolla a terra su un contrasto normalissimo con Alessandro Bastoni. Regolare il gol di Denzel Dumfries al 21′, in gioco sulla sponda di Francesco Acerbi. Così come è buona la posizione di Raphinha che mette in mezzo per Ferran Torres sul 2-2. Fiscale con i falli laterali: dà due volte controfallo all’Inter, sarebbe servito uno così anche col Bologna a Pasqua…

Moviola Barcellona-Inter: per l’arbitro Turpin voto 5

MOVIOLA BARCELLONA-INTER, SECONDO TEMPO – Neanche trenta secondi dall’ingresso in campo e, dopo un fallo su Marcus Thuram, Ronald Araujo lancia via il pallone in segno di dissenso: poteva starci il giallo. Che invece arriva al 59′ per Hakan Calhanoglu, ferma Pedri che l’aveva saltato (e che appena caduto a terra chiede l’ammonizione). Protesta Nicolò Barella su un lancio per lui intercettato da Inigo Martinez, perché il difensore spagnolo tocca di mano (fuori area, non chiara occasione da gol quindi niente possibilità di VAR). Il definitivo pareggio del Barcellona, la sfortunatissima autorete di Yann Sommer, nasce da un calcio d’angolo con molti dubbi. Perché è vero che l’ultimo tocco è di Dumfries, che però viene sgambettato nella corsa da Raphinha: visti tutti i falli assegnati così poteva starci il fischio. Poi sfortuna nerissima per l’Inter e Henrikh Mkhitaryan, perché il gol del 3-4 annullato è in fuorigioco di pochissimi centimetri.