Moviola Atalanta-Inter: gol 0-1 buono. Giacomelli ultima in carriera

Condividi questo articolo

Atalanta-Inter ha avuto Piero Giacomelli come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentottesima giornata di Serie A 2019-2020 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Trieste, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA ATALANTA-INTER – Piero Giacomelli voto 6. Ultima partita in carriera per l’arbitro triestino, obbligato a lasciare per il limite di permanenza nella CAN A (otto stagioni per chi non è internazionale) ma probabilmente destinato a entrare nel gruppo VAR PRO. Cinquantadue secondi e fa gol l’Inter con Danilo D’Ambrosio: tutto buono, Pierluigi Gollini viene ostacolato dal suo compagno Robin Gosens. Al 14′ proprio Gosens trattiene leggermente D’Ambrosio, ma c’è troppo poco per dare un rigore. Ammonito Stefan de Vrij al 23′ per un intervento a gamba tesa sempre su Gosens: era diffidato, salterà la prima del prossimo campionato. Al 39′ regolare il contrasto di Timothy Castagne su Lautaro Martinez al limite dell’area, poi l’azione prosegue e D’Ambrosio fa fallo su Alejandro Gomez: poteva starci il giallo. Manca l’ammonizione anche a Mattia Caldara, per fallo su Lautaro Martinez al 51′ con vantaggio dato. Chiede un rigore l’Atalanta col solito Gosens, ma sul suo tiro Diego Godin respinge col braccio attaccato al corpo. All’81’ di Atalanta-Inter farebbe gol Alexis Sanchez, ma è in fuorigioco: l’assistente attende il tiro, il VAR alla moviola conferma che era oltre di mezzo metro e Giacomelli fa ripartire senza problemi.