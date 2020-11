Moviola Atalanta-Inter: per Doveri le uniche discussioni al 93′

Condividi questo articolo

Atalanta-Inter ha avuto Daniele Doveri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la settima giornata di Serie A 2020-2021 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA ATALANTA-INTER – Daniele Doveri voto 6. Cinque minuti e Matteo Darmian colpisce Duvan Zapata: giusto dare punizione dal limite, era appena fuori area. Al 43′ Stefan de Vrij cambia direzione per fermare Hans Hateboer: giusto dare il fallo. Manca un’ammonizione a Matteo Ruggeri, che ferma Darmian su situazione simile a quella del giallo di Lautaro Martinez nel primo tempo. Poco dopo corretto il provvedimento per Arturo Vidal, troppo duro su Alejandro Gomez. Di cartellino poteva starcene uno anche per Cristian Romero, sempre molto deciso nei suoi interventi. Protesta l’Atalanta al 93′, quando su cross in area Danilo D’Ambrosio buca l’intervento, ma non commette fallo su Aleksej Miranchuk. Il russo, forse appena sfiorato sul gomito, si rialza subito e gioca come se niente fosse. Un episodio da moviola anche nell’area dell’Atalanta, con l’Inter che chiede il rigore trenta secondi dopo: Marco Sportiello interviene sul pallone e tocca anche Romelu Lukaku, poi mischia e nulla di fatto.