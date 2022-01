Moviola Atalanta-Inter: chiesti due rigori ma senza molto per protestare

Atalanta-Inter ha avuto Davide Massa come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 0-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Imperia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA ATALANTA-INTER, PRIMO TEMPO – Davide Massa voto 6. Gli capita una partita più semplice di quanto si potesse pensare. Al 26′ occasionissima per l’Inter, con una gran parata di Juan Musso su Alexis Sanchez: in caso di gol però il VAR sarebbe probabilmente intervenuto, perché il recupero di Nicolò Barella su Luis Fernando Muriel non era proprio regolarissimo. Primo giallo della partita a Marten de Roon, in netto ritardo su Alessandro Bastoni. Chiede un rigore l’Atalanta al 40′: Ivan Perisic sfiora il braccio di Mario Pasalic che cade con eccessiva facilità, giusto lasciar proseguire. Poi giallo (giusto) anche a Marcelo Brozovic, che entrerà così in diffida.

MOVIOLA ATALANTA-INTER, SECONDO TEMPO – Una delle grandi parate di Samir Handanovic, quella su Matteo Pessina al 50′, nasce da un recupero palla alto dello stesso Pessina su Brozovic: non c’è fallo del centrocampista dell’Atalanta. Cinque minuti dopo Teun Koopmeiners cade da solo in mezzo a due avversari appena entrato in area, anche qui niente da discutere. Giallo per Hakan Calhanoglu che entra male su Koopmeiners, Simone Inzaghi lo toglie poco dopo come di consueto con gli ammoniti. Al 79′, sul colpo di testa di Mario Pasalic nell’area piccola, c’è un rimpallo sulla mano di Danilo D’Ambrosio ma del tutto casuale e involontario. C’è un minimo check, ma non si può pensare al rigore. Un minuto dopo Muriel recupera palla in maniera corretta su Bastoni, quando si invola e Handanovic lo mura. Poi arriva anche un giallo a José Luis Palomino, che placca Joaquin Correa bravo ad andargli via.