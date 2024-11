Calvarese: «Intervento di Sommer su Merino da rigore. Il motivo!»

Gianpaolo Calvarese si è espresso sul contatto tra Yann Sommer e Mikel Merino in area di rigore, non fischiato da István Kovács. Secondo l’ex arbitro, sarebbe stato giusto fischiare il rigore ai Gunners.

IL RAGIONAMENTO – Gianpaolo Calvarese ha spiegato a Prime Video il motivo per cui, secondo lui, sarebbe stato giusto assegnare il rigore all’Arsenal per il presunto fallo di Yann Sommer ai danni di Mikel Merino. Questo il suo commento: «Il fatto che Sommer abbia sfiorato la palla, secondo me, lo salva dal VAR. In Europa la soglia del VAR è più alta rispetto a quanto accade in Italia. Se pensiamo all’intervento di Sommer su N’Zola, che ha portato nello scorso anno alla concessione del rigore alla Fiorentina, mi sento di dire che quello di stasera è molto più rigore rispetto a quell’episodio. Merino arriva prima del portiere, mentre Sommer non sembra prendere proprio la palla».