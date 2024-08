Calvarese: «Giusto assegnare il rigore per fallo su Thuram. Due le ragioni!»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro italiano, ha commentato la decisione dell’arbitro Davide Dimarco di assegnare il calcio di rigore per fallo su Marcus Thuram da parte di Kialonda Gaspar.

IL PENSIERO – Secondo Gianpaolo Calvarese, il contatto tra Kialonda Gaspar e Marcus Thuram intorno al 70′ è stato giustamente sanzionato dall’arbitro Davide Dimarco con il calcio di rigore. L’ex arbitro italiano ha così introdotto un momento decisivo per l’evoluzione della partita nella seconda frazione di gioco: «Poco prima del 70′, rigore dal campo per una trattenuta di Gaspar ai danni di Thuram, su sviluppo da cross. Dalle prime immagini sembra un corpo a corpo, ma rivedendo il contatto ci sono due ragioni che portano l’arbitro dalla sua posizione a fischiare».

Calvarese spiega perché è stato giusto assegnare il rigore per fallo su Thuram: le motivazioni!

LA DECISIONE – Calvarese ha addotto due ragioni alla base della scelta di Dimarco di assegnare il calcio di rigore all’Inter: «Thuram si mette davanti, prendendo il tempo per arrivare primo sul pallone (che effettivamente arriva al francese). Inoltre il difensore sembra non guardare la sfera ma solo l’avversario». Una decisione, ritenuta in linea con quanto previsto dal regolamento, che arriva in un momento decisivo per consentire all’Inter di rendere quasi impossibile al Lecce rimettere in piedi il match.

Fonte: Gianpaolo Calvarese – TuttoSport