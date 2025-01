Moviola Venezia-Inter, Piccinini lascia giocare e gestisce bene

Venezia-Inter ha avuto Marco Piccinini come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventesima giornata di Serie A finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Forlì, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA VENEZIA-INTER, PRIMO TEMPO – Inter molto aggressiva nel primo tempo, ma sempre pulita negli interventi. Piccinini preferisce lasciar correre e non fischiare ogni contatto. Al 13′ ammonito erroneamente Doumbia, ma il VAR segnala l’errore: ammonito giustamente Gaetano Oristanio per colpo su Nicolò Barella. Al 16′ Inter in vantaggio con gol di Darmian dopo il tiro parato da Filip Stankovic sul tiro di Lautaro Martinez, breve check dal VAR per capire la posizione del difensore, ma è tutto regolare. Al 36′ cross dalla sinistra da parte di Nicolò Barella all’interno dell’area, trattenuta reciproca di Carlos Augusto e Doumbia anche se il brasiliano lamenta un contatto più duro, regolare però concedere solo il calcio d’angolo in favore dell’Inter. Al 41′ Oristanio anticipa Asllani, l’albanese si addormenta sul pallone e commette fallo facendo perdere anche lo scaprino a Oristanio, questo gli costa un cartellino.

Moviola Venezia-Inter: per l’arbitro Piccinini voto 6,5

MOVIOLA VENEZIA-INTER, SECONDO TEMPO – Piccinini mantiene lo stesso metro di giudizio anche nel secondo tempo, lasciando correre in diverse occasioni. Al 77′ Piccinini ferma giustamente il gioco a causa dell’ennesimo fumogeno tirato in zona Sommer, che richiama l’attenzione del direttore di gara. Al 79′ anche Nicolussi Caviglia viene giustamente ammonito, fallo tattico ai danni di un ottimo Davide Frattesi entrato dalla panchina abbastanza ispirato. Il centrocampista italiano ferma un potenziale contropiede nerazzurro. All’82’ tocco di braccio involontario di Piotr Zielinski in area di rigore nerazzurra, ma si tratta di un’auto-giocata: tocca la palla col piede destro in scivolata, poi il pallone carambola nel braccio destro.