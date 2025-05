Moviola Torino-Inter (0-2): La Penna 7! Su Asllani spinta a 2 mani – CdS

Prestazione positiva di La Penna in Torino-Inter 0-2. L’arbitro romano gestisce bene sia dal punto di vista disciplinare che umano e tecnico, scrive il Corriere dello Sport. Si becca un 7 in pagella. E su Asllani spinta a due mani. La moviola di Torino-Inter.

PRESTAZIONE POSITIVA – La Penna ha diretto Torino-Inter, partita finita 0-2 allo Stadio Grande Olimpico di Torino. Il fischietto romano è chiamato a gestire una partita sicuramente non semplice, tra interruzioni dovute alla caduta di un tifoso dalla Maratona e alla pioggia incessante che ha obbligato ad una mini sospensione e ad un intervallo lungo praticamente mezz’ora. Dal punto di vista tecnico e disciplinare però non sbaglia e si prende un meritato 7 in pagella da parte del Corriere dello Sport. L’episodio più importante della partita arriva praticamente al 93′ quando Masina segna, ma La Penna annulla giustamente per spinta a due mani di Maripan su Asllani. Bene anche sugli altri episodi.

La moviola di Torino-Inter 0-2: non ci sono i rigori per il Torino, bene La Penna

MOVIOLA – Il rigore su Taremi è nettissimo. L’iraniano anticipa nettamente Milinkovic Savic, che lo abbatte in uscita. Rigore ineccepibile. Perfetto, invece, l’intervento di Calhanoglu su Vlasic solo davanti Josep Martinez. Il turco si butta alla disperata, ma prende miracolosamente il pallone. Non è mai rigore. Così come non è rigore il tocco di braccio di Denzel Dumfries sulla conclusione di Biraghi. Braccio vicino al corpo e dunque non punibile. Anche per il VAR voto OK: 6.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna