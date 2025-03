Moviola Napoli-Inter (1-1): Dumfries giustamente non sanzionato. McTominay rischia – CdS

La moviola di Napoli-Inter 1-1: Doveri e soci sufficienti

IL GIUDIZIO – La moviola di Napoli-Inter, presentata dal Corriere dello Sport, attribuisce all’arbitro Doveri e ai suoi assistenti il voto 6. Rispetto al primo episodio cerchiato con attenzione del match, ossia quello del potenziale fallo da rigore di McTominay nel primo tempo, si sottolinea come la decisione del fischietto di Roma sia dubbia. L’Intervento viene definito “non uno dei più sobri”, “scomposto”, dato che lo scozzese “non tocca mai il pallone”. Per quanto concerne il potenziale fallo di mano di Dumfries, la decisione di non fischiare rigore al Napoli viene reputata sostanzialmente corretta, dato che l’olandese porta avanti il braccio probabilmente “in funzione di protezione”.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Penna