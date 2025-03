Moviola Inter-Udinese: Inzaghi reclama due rigori e Chiffi lo espelle

Inter-Udinese ha avuto Chiffi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 2-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-UDINESE, PRIMO TEMPO – L’Inter approccia alla partita in maniera aggressiva e trova la via del gol dopo appena dodici minuti. Rapido check da parte del VAR sul gol di Marko Arnautovic al 12′ per verificare la posizione di partenza dell’austriaco, ma la rete è regolare dato che BIjol lo tiene in gioco. Dopo la mezz’ora è già 2-0 per l’Inter e il copione non cambia: ancora Dimarco dalla sinistra mette in mezzo un pallone dove questa volta ad arrivare puntuale all’appuntamento è Davide Frattesi, anche questa rete è regolare al 33′.

Moviola Inter-Udinese: per l’arbitro Chiffi voto 5

MOVIOLA INTER-UDINESE, SECONDO TEMPO – L’inizio ripresa comincia con qualche incertezza di troppo. Al 47′ Simone Inzaghi recrimina per un pestone di Ehizibue su Marcus Thuram. Il fallo c’è, ma è fuori l’area e il VAR non può intervenire. Nello stesso minuto mister viene ammonito per proteste considerate eccessive. Al 59′ tentativo di rovesciata di Carlos Augusto, il calciatore recrimina per un tocco col braccio che non c’è. Al 76′ scontro di gioco tra Payero e Barella con il ginocchio, manca un giallo per l’argentino. All’83’ altro tentativo di rovesciata, questa volta di Henrikh Mkhitaryan, ma colpisce involontariamente Kristensen. L’arbitro non ammonisce Zarranga per un pestone ai danni proprio del centrocampista armeno. Al 91′ fallo di Kristjan Asllani su Pafundi, il nerazzurro viene ammonito. Al 92′ rosso per Inzaghi che entra in campo a protestare chiedendo un fallo in area di rigore ai danni di Francesco Acerbi. Al 93′ Marcus Thuram cade ancora in area di rigore dopo un contrasto di gioco con Bijol, e anche in quel caso l’arbitro non fischia nulla. Al 94′ ripartenza Udinese, Nicolò Barella spende un giallo tattico, giallo per lui. Era diffidato e dunque salterà la prossima partita.