Moviola Inter-Roma 0-1: c’è rigore netto ma il Corriere dello Sport salva Fabbri

L’Inter ha perso contro la Roma ieri a San Siro, ma manca un rigore netto ai nerazzurri non ravvisato da Fabbri e VAR. Nonostante ciò, il Corriere dello Sport ne promuove la prestazione. Qui la moviola di Inter-Roma.

KO – Terza caduta di fila per l’Inter, che contro la Roma ha perso 1-0 ieri a San Siro, facendosi allungare dal Napoli in classifica. La squadra di Antonio Conte, vincendo in serata contro il Torino al Diego Armando Maradona, si è portata a più tre sulla Beneamata a quattro giornate dalla fine. Altra prestazione insufficiente dell’Inter, tant’è che le pagelle del Corriere dello Sport seppelliscono diversi big interisti. Ma il quotidiano romano ha anche giudicato la prestazione dell’arbitro Micheal Fabbri, così come del VAR Di Bello. Questa la moviola di Inter-Roma, alquanto discutibile, promossa dal Corriere.

La moviola di Inter-Roma 0-1, Fabbri e VAR salvati dal Corriere dello Sport

MOVIOLA – L’episodio più importante della partita tra Inter e Roma arriva al 90′, quando Evan N’Dicka cintura palesemente Yann Aurel Bisseck, il quale gli aveva preso il tempo in area di rigore. Trattenuta prolungata e punibile, come anche confermato dagli ex arbitri Luca Marelli e Mauro Bergonzi. Per il Corriere, “siamo al limite“. Non solo: “trattenuta prolungata ma non così “pesante” da portare arbitro e VAR a intervenire“. Per il resto, regolare il gol della Roma, così come da fuorigioco quello di Davide Frattesi. E sulla trattenuta reciproca tra Denzel Dumfries e lo stesso N’Dicka, punita la prima del difensore dell’Inter. Il Corriere finisce per dare 6 a Fabbri e 6 al VAR.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna