Moviola Inter-Lazio 2-2: Chiffi dura poco, poi crolla nel protagonismo

Inter-Lazio ha avuto Chiffi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-LAZIO, PRIMO TEMPO – Al 22′ azione personale di Yann Bisseck che entra in area di rigore, viene toccato da dietro e recrimina un calcio di rigore. Per Chiffi il primo contatto dubbio è stato ritenuto troppo lieve. Al 37′ ammonizione per Hakan Calhanoglu, intervento duro del turco che poi scaraventa la palla sul prato per protesta, giallo per lui. Al 47′ poco prima della fine del primo tempo arriva il gol di Yann Bisseck dopo il mischione in area di rigore.

Moviola Inter-Lazio: per l’arbitro Chiffi voto 5

MOVIOLA INTER-LAZIO, SECONDO TEMPO – Le prime proteste del secondo tempo arrivano lato Lazio, che sotto di un gol prova a ingannare in qualsiasi modo Chiffi: al 60′ cross dalla sinistra, taglia fuori Dimarco su Castellanos, ma l’argentino lamenta un contatto. Chiffi lascia giustamente giocare. Al 72′ la Lazio trova il goal dell’1-1: conclusione dal limite di Marusic che si trasforma in un assist per Vecino che non riesce a concludere, ma è obbligato a scaricare per Pedro che conclude a rete sotto l’incrocio. Chiffi inizialmente annulla la rete per il possibile offside di Vecino al momento del tocco di Marusic. Dopo un lungo check con il VAR, però, viene assegnata la rete agli ospiti. Al 75′ Chiffi fischia un fallo inesistente a centrocampo. Al 79′ Torna in vantaggio l’Inter con Denzel Dumfries, ma anche in questo caso la Lazio prova a contestare, ma è tutto regolare. All’88’ il momento chiave della partita: la Lazio recrimina un calcio di rigore per un presunto tocco di braccio di Yann Bisseck. L’arbitro inizialmente lascia correre, poi viene richiamato al VAR: dopo la visione al monitor Chiffi ritiene irregolare il gomito largo del tedesco e assegna un calcio di rigore, concretizzato da Pedro. Al 90′ fallo clamoroso di Tavares su Barella, ma Chiffi lascia andare come se niente fosse. Al 98′ gol di testa di Arnautovic, ma viene annullato per fuorigioco.