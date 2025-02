Moviola Inter-Fiorentina (2-1): tre (o)rrori da… La Penna rossa – CdS

Vittoria fondamentale ieri sera dell’Inter contro la Fiorentina nel posticipo della ventiquattresima giornata di campionato. Ma la prestazione di La Penna e soci è stata imbarazzante. La moviola di Inter-Fiorentina da parte del Corriere dello Sport.

DISASTRO – Dopo i disastri di Como ed Empoli, l’epilogo è arrivato ieri sera a San Siro con un’altra prova disastrosa a dimostrare l’imbarazzo costante della classe arbitrale italiana. Inter-Fiorentina è stata diretta da La Penna, della sezione di Roma 1, il quale nel primo tempo è entrato completamente nel pallone insieme anche ai suoi assistenti. Errori, o meglio, orrori sia da una parte che dall’altra. La Fiorentina recrimina sul calcio d’angolo da cui è scaturito il primo gol dell’Inter (autorete di Pongracic), mentre i nerazzurri fanno lo stesso qualche minuto dopo per il rigore inesistente concesso per braccio di Darmian. Ma non solo.

La moviola di Inter-Fiorentina 2-1: La Penna e soci bocciatissimi

MOVIOLA – La moviola di Inter-Fiorentina, realizzata dal Corriere dello Sport, assegna a La Penna il voto 5. Un disastro nel primo tempo. Sul corner, il fischietto di Roma insieme all’assistente Scatragli, non si accorgono che la palla di Bastoni sia uscita di diversi centimetri. E qui il VAR Meraviglia (6,5) non può intervenire per regolamento, in quanto successiva nuova APP. Poi il patatrac sul rigore assegnato alla Fiorentina. Gosens colpisce di testa con la palla che sbatte sul braccio di Darmian. Braccio, leggermente largo, ma la distanza era ravvicinatissima, il tocco assolutamente involontario, anche perché lo stesso difensore dell’Inter era in fase di discesa. La Penna è richiamato al VAR e poi assegna il rigore davanti al monitor. Compensazione! Due giorni fa a Como, per il fallo netto di Gatti una decisione totalmente diversa. Poi per concludere in bellezza, La Penna che aveva assegnato due minuti di recupero a fine primo tempo, fa giocare massimo 18 secondi.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna