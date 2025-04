Moviola Inter-Cagliari: Di Bello perde qualche ammonizione ma prestazione positivo

Inter-Cagliari ha avuto Di Bello come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2024-2025 terminato sul punteggio di 3-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Brindisi, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-CAGLIARI, PRIMO TEMPO – Una partita tutto sommato tranquilla per l’arbitro Marco Di Bello. Contatto tra de Vrij e Piccoli in area nerazzurro poco dopo il 20′, giusta le decisione dell’arbitro di proseguire. Al 13′ gol regolare di Marko Arnautovic che sblocca la partita su assist di Carlos Augusto. Al 26′ il raddoppio nerazzurro con Lautaro Martinez, su assist di un grande Arnautovic. Al 32′ intervento scomposto in scivolata di Lautaro Martinez in area di rigore del Cagliari, l’intervento sembra pulito ma effettivamente un piccolo contatto tra i due c’è, l’argentino rischia un giallo. Proprio nei minuti finali del primo tempo manca un giallo a Calhanoglu per un fallo in ritardo su Zortea, l’arbitro non fischia il fallo.

Moviola Inter-Cagliari, per l’arbitro Marco Di Bello voto 6

MOVIOLA INTER-CAGLIARI, SECONDO TEMPO – Al 48′ il Cagliari sorprende la difesa dell’Inter con Piccoli che non viene recuperato da de Vrij, nessuno commette fallo e gol regolare. Nel secondo tempo intervento scomposto di Deiola ai danni di Correa, viene ammonito. Era diffidato, salterà la prossima partita. Al 55′ dagli sviluppi di un calcio d’angolo segna Yann Bisseck con uno stacco di testa imperioso.