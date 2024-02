Moviola Inter-Atalanta: gol De Ketelaere da annullare! Rigore netto

Inter-Atalanta ha avuto Colombo come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventunesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 4-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Como, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-ATALANTA, PRIMO TEMPO – Andrea Colombo voto 7. Con tanti saluti a Luca Percassi e Gian Piero Gasperini che hanno pianto senza conoscere il regolamento. Al 10′ gol annullato all’Atalanta, aveva segnato Charles De Ketelaere. Ma prima che metta dentro c’è un tocco di mano netto di Aleksej Miranchuk, che fa sì che debba intervenire il VAR. Il successivo contrasto con Alessandro Bastoni, a prescindere da come lo si valuti, è invalidato dalla precedente irregolarità. Al 19′ giusto invece annullare (in presa diretta) gol all’Inter per un fuorigioco di Nicolò Barella. Tutto buono sull’1-0, sulla posizione di Henrikh Mkhitaryan e senza che tocchi Marco Carnesecchi. Quest’ultimo si lamenta sul 2-0 chiedendo un tocco di mano di Federico Dimarco a inizio azione, ma in realtà è del suo compagno Sead Kolasinac.

MOVIOLA INTER-ATALANTA, SECONDO TEMPO – L’episodio più discusso è il rigore del 3-0, con un precedente che spiega benissimo. Al 49′ palla mai fuori sul cross di Dimarco, poi Denzel Dumfries rimette in mezzo e Hans Hateboer devia di mano. Il VAR può intervenire, nonostante l’assistente abbia alzato la bandierina, perché dall’arbitro non era arrivato nessun cenno che rendesse il gioco fermo. Le immagini su come la palla sia sempre in campo sono chiare, il richiamo è inevitabile così come il rigore. Sulla battuta di Lautaro Martinez vero che Dimarco entra prima in area, ma al momento del tiro non ha il piede a terra e questo fa sì che il gol sia buono. A fine partita cinque inutili minuti di recupero: Gasperini non fa come Leonardo in Milan-Inter 0-4 del 2009, che non l’aveva voluto…