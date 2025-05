Moviola Como-Inter 0-2, Reina espulso con il VAR. Massa diverso da Chiffi

Como-Inter ha avuto Massa come arbitro dell’ultima partita di questo campionato: questa la moviola dell’incontro valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Imperia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA COMO-INTER, PRIMO TEMPO – Partita nei primi minuti equilibrata, al 12′ intervento scomposto di Hakan Calhanoglu su Perrone, ammonito il centrocampista turco. Al 42′ Nico Paz trattenuto da Nico Zalewski, fallo tattico giusto il giallo. Al 45′ il Como resta in dieci dopo l’espulsione di Pepe Reina nel giorno del suo addio al calcio. Ma dice addio anticipatamente per un fallo in uscita su Mehdi Taremi lanciato in rete. Dopo l’On Field Review, Massa richiamato a rivedere le immagini e successivamente estrae il cartellino rosso e Como in 10. Al 46′ ammonito Strefezza per proteste.

Moviola Inter-Lazio: per l’arbitro Massa voto 6

MOVIOLA COMO-INTER, SECONDO TEMPO – Subito a inizio ripresa l’ammonizione di Stefan de Vrij per un fallo su Da Cunha al limite dell’area. Al 48′ il Como chiede un calcio di rigore per un presunto mani di Federico Dimarco in area di rigore, ma l’arbitro a pochi metri di distanza dal tocco, decide giustamente per non fischiare nulla. Molto simile al tocco di settimana scorsa di Yann Bisseck, ma in quel caso l’arbitro decise di assegnare un calcio di rigore.