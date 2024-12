Moviola Cagliari-Inter: Doveri dimentica dei cartellini! Ma gestisce bene

Cagliari-Inter ha avuto Doveri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la diciottesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 0-3. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA CAGLIARI-INTER, PRIMO TEMPO – L’Inter supera nettamente il Cagliari con un 3-0 alla Unipol Domus, ma oltre al risultato e ai protagonisti in campo, è interessante analizzare la prestazione arbitrale di Daniele Doveri. A supportarlo, gli assistenti Mondin e Moro, il quarto ufficiale Giua (già noto per aver diretto Inter-Como), e al VAR Serra assistito da Maresca. La gestione della gara è stata complessivamente positiva, ma non priva di episodi da moviola, soprattutto nella prima metà del match. Nel primo tempo Doveri si è trovato a fronteggiare un Cagliari aggressivo, soprattutto in difesa, e situazioni di gioco intricate. Già al 16’ l’assistente ha commesso un primo errore segnalando un fuorigioco inesistente su un’azione confusa in area di rigore rossoblù: Dumfries ha tirato a rete trovando Scuffet pronto alla parata, ma il gioco è stato interrotto dall’alzata di bandierina. Poco dopo, un episodio simile: Dumfries si rende protagonista con un fallo su Mina, ma l’assistente richiama ancora Doveri in maniera eccessivamente precipitosa.

PROVOCATORIO – Al 44’, il difensore del Cagliari Mina si rende protagonista di un contatto ruvido con Thuram. Dopo un primo tempo passato a provocare Lautaro Martinez e diversi scontri fisici, il colombiano trattiene i fianchi di Thuram in un contrasto che lascia l’interista a terra. Doveri ha saputo mantenere il controllo della situazione. La gestione delle frequenti situazioni in attacco, complicata dalla presenza di un Mina particolarmente ruvido, è stata adeguata. Non sorprende, quindi, la sostituzione del difensore a inizio ripresa.

Moviola Cagliari-Inter: per l’arbitro Doveri voto 6,5

MOVIOLA CAGLIARI-INTER, SECONDO TEMPO – Nella ripresa, la partita è stata più lineare e meno problematica per il direttore di gara. Al 50’, c’è stato un check del VAR per un possibile tocco di mano di Wieteska su un corner dell’Inter, ma non sono emersi elementi per un intervento arbitrale. Al 53’, l’Inter ha trovato il vantaggio con Alessandro Bastoni, bravo a insaccare di testa su cross di Barella. Tutto regolare nell’azione. Il secondo episodio chiave arriva al 77’, quando Doveri assegna un rigore per un netto fallo di mano dello stesso Wieteska: una situazione simile a quella del 50’, ma questa volta il difensore è stato punito. Calhanoglu trasforma dal dischetto, sigillando il risultato sul 3-0. Nel complesso, Doveri si è distinto per lucidità e precisione, specialmente nel riconoscere tempestivamente il fallo di mano. Lascia nel taschino qualche giallo di troppo, come quello mancato a Leonardo Pavoletti nei minuti finali.