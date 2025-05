Moviola Barcellona-Inter (3-3): Turpin impreciso e si perde un braccio netto – CdS

Barcellona-Inter è stata arbitrata dal francese Clement Turpin. Il fischietto francese, un po’ impreciso, si perde un braccio punibile e assolutamente da sanzionare. La moviola di Barcellona-Inter.

FISCALE – Turpin ha arbitrato la semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter, match finito 3-3 a Montjuic. Non ci sono grossi episodi da VAR, a parte il gol annullato all’Inter (sarebbe stato il quarto) per un fuorigioco millimetrico di Henrikh Mkhitaryan. Meno di mezzo scarpino in offside. Ma il francese Turpin è un arbitro molto fiscale, sottolinea il Corriere dello Sport, soprattutto per quanto riguarda l’Inter. Fischia i minimi contatti a favore del Barça, con i giocatori azulgrana (non proprio noti per stare in piedi) che ne approfittano per guadagnare qualche punizione.

La moviola di Barcellona-Inter 3-3: Turpin si perde un braccio evidente

BRACCIO NETTO – I gol sono regolari, mentre non ci sono i due rigori recriminati dai giocatori del Barcellona sul contatto Pedri-Calhanoglu (il turco arriva nettamente prima sul pallone) e poi sul braccio di Alessandro Bastoni, ma è braccio di gioco, non lo allarga. Turpin, invece, si perde il braccio di Inigo Martinez. Era da punire, perché Nicolò Barella sarebbe andato in porta. Il Corriere dello Sport dà comunque 6 all’arbitro, stesso voto per il VAR francese Brisard.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna