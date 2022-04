Mourinho studia la trappola in Inter-Roma: ecco il quadrato senza Zaniolo – CdS

Mourinho sembra avere le idee piuttosto chiare per affrontare l’Inter a San Siro, anche se senza l’ex Zaniolo. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’ex allenatore nerazzurro in Inter-Roma baserà tutta la sua partita sul quadrato di centrocampo

QUADRATO GIALLOROSSO – La Roma si presenterà a Milano con la sua formazione migliore, o quasi. Rispetto all’andata ci sarà Tammy Abraham in attacco, squalificato nella prima sfida stagionale. Il centravanti inglese verrà supportato da Henrikh Mkhitaryan, che prenderà il posto dello squalificato Nicolò Zaniolo sulla trequarti. Al suo fianco il capitano Lorenzo Pellegrini, nel 3-4-2-1 disegnato in silenzio da José Mourinho per complicare i piani dell’Inter (vedi articolo). Ai due trequartisti della Roma toccherà il compito di limitare la costruzione della manovra nerazzurra in cabina di regia. Come assicurato dal Corriere dello Sport a firma Roberto Maida, in mezzo al campo Bryan Cristante e Sergio Oliveira completeranno il quadrato centrale. In mattinata Mourinho diramerà le convocazioni. In panchina ci sarà anche il giovane Pietro Boer come dodicesimo al posto di Fuzato, squalificato.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida

Per leggere la notizia completa, acquista il Corriere dello Sport in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.