Mourinho studia l’Inter e chiama l’attenzione della squadra: richiesta chiara – CdS

La Roma è ospite dell’Inter in una delle gare più sentite della stagione per motivi ormai già noti. José Mourinho torna a San Siro e, come ribadito dal Corriere dello Sport, studia per la partita perfetta. Non vuole sbagliare.

LAVORO – Con soli due giorni di riposo, la Roma di José Mourinho – spiega il Corriere dello Sport – arriverà a Milano dopo aver lavorato su tutti gli aspetti tattici del tecnico portoghese. I giallorossi arrivano alla sfida di questa sera dopo una settimana impegnativa. Giovedì sera la partita di Europa League contro lo Slavia Praga, mentre venerdì scarico per i titoli e sabato – giorno di vigilia – direttamente la rifinitura prima della partenza per Milano. Un dettaglio che a Mourinho non va giù visto che l’Inter – ha giocato martedì in Champions League – ha avuto ben quattro giorni per recuperare e lavorare sul match.

LE PAROLE – Nel corso della rifinitura, fa sapere il quotidiano, José Mourinho ha tenuto un lungo discorso alla squadra. Servirà una Roma concentrata sul campo e non farsi distrarre dall’ambiente. Servirà focalizzarsi sul proprio lavoro, senza correre a vuoto. Inoltre, secondo il tecnico portoghese, servirà un’attenzione particolare al recupero delle seconde palle e darsi un aiuto reciproco tra i compagni e massimo sostegno in fase d’attacco. Per vincere questa gara contro l’Inter servirà avvicinarsi alla perfezione: sapendo di poterla anche vincere. Mourinho ha chiesto ai suoi di scendere in campo con la testa alta ed essere sicura dei propri mezzi, a prescindere dai cinque ragazzini che si aggregheranno al gruppo per poi giocare lunedì a Monza con la Primavera.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi