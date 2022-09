Mourinho, problema esterni a -7 da Inter-Roma: 4 (+2) ma no gioie − CdS

Dopo la sosta ci sarà Inter-Roma a San Siro. José Mourinho, squalificato e dunque in tribuna, ha un problema con gli esterni. C’è abbondanza ma non tutti convincono

PROBLEMA − Dopo la sosta per le Nazionali si ritornerà nuovamente in campo. L’Inter è attesa dalla delicata uscita contro la Roma, match valido per l’ottava giornata di campionato. Serve necessariamente una vittoria schiaccia-crisi. Se sul fronte nerazzurro c’è ottimismo per le condizioni di Romelu Lukaku (vedi articolo), in casa Roma Mourinho ha un problema con gli esterni. Su quattro esterni di ruolo nessuno ad oggi lo ha convinto più di tanto. Spinazzola sembra in ritardo di condizione, Karsdorp non ha iniziato al meglio e adesso dovrà stare fuori per qualche mese a causa di un infortunio al menisco, Zalewski ha trovato poco spazio e il nuovo Celik fatica ad emergere in Serie A. A questi quattro si aggiungono i due jolly Vina ed El Shaarawy, anch’essi poco considerati. Il Faraone ha l’alibi dei problemi fisici. Contro l’Inter, Mourinho dovrebbe affidarsi su Celik a destra con Spinazzola a sinistra. Occhio però anche alle quotazioni in salita di Zalewski, che ha giocato 78′ in Polonia-Olanda di Nations League.

Fonte: Corriere dello Sport − Roberto Maida