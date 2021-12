Mourinho prepara Roma-Inter a modo suo: niente conferenza stampa alla vigilia!

Mourinho sa far parlare di sé anche senza parlare. L’ex allenatore dell’Inter, attualmente sulla panchina della Roma, non presenzierà in sala stampa alla vigilia di Roma-Inter

VIGILIA IN SILENZIO – L’appuntamento in sala stampa con Simone Inzaghi è stato fissato (vedi articolo). Quello con José Mourinho non andrà in scena. A riportarlo è Sky Sport. L’attuale allenatore della Roma ha deciso di “disertare” la conferenza stampa della vigilia. Nessuna polemica, ovviamente. Probabilmente solo strategia. Il tecnico portoghese non rilascerà dichiarazioni in conferenza stampa prima di Roma-Inter, in modo da rimanere concentrato esclusivamente sulla partita. E avendo già pochi giorni per preparare al meglio la partita contro la sua ex Inter, non è assolutamente strano. Di sicuro la strategia “psicologica” è assolutamente nel suo stile, a prescindere dal calendario fitto di impegni. Per ascoltare Mourinho su Roma-Inter bisognerà aspettare sabato sera… forse. L’appuntamento, quindi, è per il post-partita.