Mourinho non ha molte alternative: la probabile formazione in Roma-Inter

Mourinho sa già che formazione schierare contro l’Inter semplicemente perché la lista degli indisponibili è troppo lunga. Sono pochissimi i dubbi sull’undici iniziale. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, in Roma-Inter ci sarà Shomurodov in attacco

PROBABILE FORMAZIONE – L’emergenza in casa Roma obbliga José Mourinho a schierare un undici praticamente scontato. Anche più di quello di Simone Inzaghi, a cui almeno è rimasto un ballottaggio di formazione per l’Inter (vedi aggiornamento). Scelte più che obbligate, quindi. In attacco il favorito è Eldor Shomurodov, candidato a giocare dal 1′. In mezzo al campo spazio a uno dei calciatori più attesi e temuti, Jordan Veretout. Di seguito la probabile formazione di Mourinho in Roma-Inter di domani, sabato 4 dicembre (ore 18:00), secondo quanto raccolto da Sky Sport alla vigilia.

ROMA (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 3 Ibanez, 23 Mancini (C), 6 Smalling, 5 Vina; 17 Veretout, 4 Cristante; 11 Carles Perez, 22 Zaniolo, 77 Mkhitaryan; 14 Shomurodov.