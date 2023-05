Mourinho convoca e schiera un Primavera? Emergenza in Roma-Inter – Sky

La Roma è in piena emergenza in vista della sfida di domani all’Olimpico contro l’Inter. Soprattutto per quanto riguarda la fascia destra, dove secondo quanto riportato da Sky Sport, José Mourinho ha convocato un giovane Primavera.

ULTIME DI FORMAZIONE – Dopo aver terminato l’allenamento odierno, la Roma è rimasta in ritiro. Tanti gli assenti per José Mourinho. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la rosa è talmente ridotta all’osso che convocherà il giovane Filippo Missori, terzino destro della Primavera che potrebbe anche giocare a partita in corso perché non ci saranno né Celik né Karsdorp, e a destra titolare solo Nicola Zalewski a destra.