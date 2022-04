Mourinho come contro la Lazio ma senza Cristante: Veretout dopo 2 mesi – CdS

Mourinho torna a sfidare l’Inter a San Siro da avversario, e secondo il Corriere dello Sport lo farà con una formazione identica a quella vista in campo contro la Lazio, cioè senza Zaniolo, a non solo. Out anche Cristante per infortunio, si rivede Jordan Veretout.

SENZA CRISTANTE (E ZANIOLO) – José Mourinho sarà costretto a fare a meno di Bryan Cristante, fermato da un problema lombare che ieri non lo ha fatto partire per Milano: l’infortunio del centrocampista tuttavia non è grave e dovrebbe riuscire a recuperare per la sfida europea di giovedì prossimo. Con la squalifica di Nicolò Zaniolo (oltre a quella di Fuzato), Mourinho manderà in campo una formazione praticamente identica a quella vista nel derby contro la Lazio. A centrocampo l’inedita coppia composta da Sergio Oliveira e Jordan Veretout, con il francese che ritorna in campo da titolare dopo due mesi, sarà lui la “novità” rispetto la sfida contro i biancocelesti.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi

