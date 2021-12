Mourinho cambia modulo e torna al passato. Ritorno a centrocampo – Sky

José Mourinho prepara la tanto importante quanto difficile sfida di domani per la sua Roma contro l’Inter. Secondo l’inviato di Sky Sport Angelo Mangiante, il tecnico portoghese tornerà al 4-2-3-1 con il ritorno di Bryan Cristante dopo essere guarito dal Coronavirus.

CAMBIO MODULO – Così potrebbe affrontare la Roma di José Mourinho l’Inter nella gara di domani sera: «Mourinho è costretto a tornare al 4-2-3-1. In mezzo Bryan Cristante torna dal 1′ con Jordan Veretout, bisogna avere equilibrio fra attacco e centrocampo con un aiuto di Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Zaniolo e Carles Pérez. La Roma non può permettersi di lasciare campo all’Inter, schiererà Roger Ibanez terzino destro perché Bryan Reynolds non è competitivo a questi livelli. Sarà bellissimo inoltre assistere al duello fra Chris Smalling e Gianluca Mancini contro Edin Dzeko».