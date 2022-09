Mourinho ancora avversario dell’Inter. San Siro pronto ad accoglierlo – TS

Josè Mourinho sarà nuovamente avversario dell’Inter con la sua Roma, domani sera a San Siro. I tifosi nerazzurri, scrive Tuttosport, sono già pronti ad accoglierlo

ACCOGLIENZA – Josè Mourinho sarà presente a San Siro per Inter-Roma, ancora una volta come avversario del club nerazzurro. A differenza dei due precedenti dello scorso anno, il portoghese per la sfida di sabato non siederà in panchina a causa della squalifica rimediata nel post di Roma-Atalanta. Lo “Special One” siederà infatti in uno sky box, “immerso” fra i tifosi dell’Inter, pronti a fargli sentire ancora una volta un grande affetto. Il portoghese spera di che la sfida di domani non segua il trend intrapreso dagli ultimi due precedenti, che hanno visto l’Inter trionfare con cinque gol realizzati e nessuno subito.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi