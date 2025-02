Thiago Motta: «Contro l’Inter vogliamo vincere. Serviranno testa e cuore»

Thiago Motta, a poche ore dal calcio d’inizio di Juventus-Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn. Il tecnico bianconero ha parlato dell’atteggiamento che si aspetta dalla sua squadra nel derby d’Italia, approfondendo le situazioni di alcuni singoli.

GRUPPO – Thiago Motta ha confermato di aver organizzato una cena di squadra, per compattare il gruppo, alla vigilia del sentitissimo big match contro l’Inter: «Siamo sempre insieme nel lavoro sul campo, ho voluto anche ritagliare del tempo insieme in un ambiente diverso, come il ristorante, parlare di altre cose e stare insieme e fare gruppo». L’allenatore si dice soddisfatto della forma della squadra, visti gli impegni importanti della Juventus nell’ultima settimana, tra Champions e derby d’Italia: «Vedo bene i miei giocatori. Abbiamo di fronte a noi una grande partita del nostro campionato, tra due grandi squadre. Siamo pronti a mettere in pratica quanto preparato per poter competere contro una big e meritare la vittoria».

Le parola di Thiago Motta prima di Juventus-Inter

ALZARE IL LIVELLO – Thiago Motta, considerato il 4-4 di San Siro all’andata, si aspetta la massima attenzione dai suoi contro l’Inter: «Entrambe le squadre vogliono vincere, noi vogliamo meritare la vittoria e per farlo dobbiamo fare bene e prestare attenzione sia in fase offensiva che difensiva. Dobbiamo stare attenti nelle transizioni difensive. Dobbiamo giocare con la testa e con il cuore: avere la mente lucida e ragionare per prendere le migliori decisioni in campo, e avere l’atteggiamento giusto: fondamentale per alzare il livello».

LE SCELTE – Thiago Motta ha poi sciolto alcuni dubbi di formazione: «Cambiaso? lo vedremo più a partita in corso che dall’inizio, fisicamente sta bene anche se viene da un periodo senza giocare. Tecnicamente ci può dare tanto, vediamo come e quanto aiuterà la squadra. Vlahovic? Si parla tanto di lui, come di Kolo Muani e di tutti i giocatori. Abbiamo una rosa con giocatori forti, tutti vogliono giocare ma ovviamente non possono farlo tutti dall’inizio. Undici partiranno titolari, e gli altri dovranno essere pronti come sempre ad alzare il livello a partita in corso. Non conta il minutaggio ma la qualità con cui si sta in campo».