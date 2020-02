Moti: “Inter pensa a Scudetto, vantaggio per noi! Non abbiamo pressione”

Moti ha rilasciato un’intervista ai microfoni di telekomsport.ro alla vigilia di Ludogorets-Inter, sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Il difensore della squadra bulgara alleggerisce la tensione e punta sulle distrazioni di campionato dei nerazzurri di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

LEGGEREZZA – Cosmin Moti parla alla vigilia di Ludogorets-Inter. Il difensore punta sull’atmosfera e sulle distrazioni dei nerazzurri: «Facciamo affidamento innanzitutto sui tifosi che verranno, lo stadio sarà al completo, una bella atmosfera. Non abbiamo nulla da perdere, non c’è pressione sulle nostre spalle. Cercheremo di giocare nel miglior modo possibile e se riusciamo a ottenere un buon risultato tanto meglio. L’Inter vorrà fare un buon risultato già all’andata. Considerando che dopo il ritorno contro di noi hanno la partita con la Juventus, penso che proveranno a risolvere la qualificazione della prima partita. Negli ultimi anni l’Inter non ha mai lottato per lo scudetto come quest’anno. Questo è un vantaggio per noi, perché sono più focalizzati sul campionato».

