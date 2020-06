Moses unico bocciato, troppa fretta nelle scelte finali – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” nelle sue pagelle di Inter-Sampdoria boccia un solo giocatore nerazzurro. Si tratta di Moses.

IL PEGGIORE – Un solo bocciato in casa Inter, che diventa automaticamente anche il peggiore in campo. Si tratta di Moses, che prende 5,5. Entra a mille all’ora, almeno un paio di volte ha campo davanti per fare sfracelli ma sbaglia le scelte per troppa fretta. Se in condizione, il nigeriano può rivelarsi un’arma importante anche a gara in corso. Ma deve essere più lucido.