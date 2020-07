Moses si ferma: infortunio muscolare, niente Inter-Bologna

Moses, presumibilmente, non giocherà Inter-Bologna di domenica (ore 17.15). Il laterale nigeriano si è procurato un infortunio muscolare, tanto che già mercoledì uscendo contro il Brescia si toccava la coscia. La società ha dato le condizioni del giocatore. Per fortuna è un semplice affaticamento: lo stop non dovrebbe essere lungo.



INFORTUNIO – “Valutazioni cliniche e strumentali per Victor Moses questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra”.

Fonte: account ufficiale Twitter Inter