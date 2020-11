Morte Maradona, dall’UEFA il ricordo da stasera in Inter-Real Madrid

Condividi questo articolo

UEFA logo

Maradona è scomparso oggi a causa di un arresto cardiorespiratorio (vedi articolo). La tragica notizia ha fatto il giro del mondo in pochi istanti e anche l’UEFA si muove: prima delle partite di oggi e domani, fra cui Inter-Real Madrid, ci sarà un ricordo del Pibe de Oro.

IL SALUTO – L’UEFA ha disposto un minuto di silenzio sia stasera, per tutte le partite di Champions League, sia domani in Europa League, per ricordare Diego Armando Maradona. La notizia la dà Sky Sport, come primo omaggio del calcio europeo per il campione argentino scomparso oggi a sessant’anni. Prima di Inter-Real Madrid, dunque, si osserverà un momento di ricordo per il Pibe de Oro. Nel frattempo, in Argentina, decisi tre giorni di lutto nazionale dopo la morte di Maradona.