Morata mette nel mirino Inter-Milan: un altro derby da collezionare! – TS

Alvaro Morata si prepara a scendere in campo per la prima volta in un derby milanese. Inter-Milan amplia la collezione dello spagnolo.

TITOLARE – Paulo Fonseca arriverà a Inter-Milan di domani sera con una squadra non al massimo della forma e uno spogliatoio che non brilla per stimoli e intenti. Tuttavia, l’allenatore rossonero ha il suo asso nella manica e di certo non si priverà di sfoderarlo sin da subito. Si tratta di Alvaro Morata, che è destinato a giocare dal primo minuto davanti al trio formato da Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Rafael Leao.

Morata

COLLEZIONE – Per Alvaro Morata, arrivato in rossonero nel corso dell’ultimo mercato estivo, Inter-Milan sarà il primissimo derby milanese che vivrà da protagonista. Lo spagnolo aggiungerà alla sua collezione anche la stracittadina che andrà in scena a San Siro, dopo aver disputato il derby di Madrid (sia col Real che con l’Atletico), quello di Torino con la Juventus e quelli di Londra col Chelsea. Da parte di Morata c’è certamente grande emozione per questo momento, dopo che lui stesso, sole poche settimane fa, ha ammesso di aver seguito da spettatore qualche derby tra cugini.

Fonte: TuttoSport – Pietro Mazzara