Il Monza spreca un’occasione contro il Parma. Pari e rimpianti finali

Il Monza pareggia con il Parma con il punteggio di 1-1. A segno Armando Izzo e Ange-Yoann Bonny, entrambi nella seconda frazione di gioco.

RIMPIANTI FINALI – Il Monza si presenta alla sfida casalinga contro il Parma con un solo obiettivo in mente: portare a casa tre punti essenziali per continuare a sperare nella salvezza. Il primo tempo vede i brianzoli giocare con intraprendenza e voglia di far vedere quei progressi, sul piano del gioco e dell’intensità, mostrati nei primi 45 minuti di Inter-Monza. Nonostante la spinta offensiva della squadra di casa, il risultato non cambia. Nella seconda frazione, la compagine allenata da Alessandro Nesta riesce a sfruttare la prima occasione utile, portandosi in vantaggio al 60′ grazie ad Armando Izzo. Il difensore italiano impatta col destro, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, superando Zion Sukuzi con una traiettoria che mette fuori gioco il portiere dei parmensi.

LA REAZIONE – Il Parma reagisce, attaccando con maggior convinzione alla ricerca del gol del pareggio che troverà effettivamente negli ultimi dieci minuti di gioco. A metterlo a segno è Ange-Yoann Bonny, autore all’84’ di un cost-to-cost che vede i difendenti brianzoli incapaci di contenere la sua progressione fino al limite della propria area. Il francese, dopo aver superato vari avversari, lascia partire un destro a giro sul quale Stefano Turati non può far nulla. Il match si conclude con gli ospiti che, rivitalizzati dal gol del pareggio, cercano di imporsi sul finale, senza però riuscirci. L’1-1 finale certifica ulteriormente l’ultimo posto del Monza, a -10 proprio dal Parma quartultimo in classifica.

MONZA-PARMA 1-1

60′ Izzo (M), 84′ Bonny (P)