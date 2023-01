Monza, sfida con l’Inter si avvia a battere un record! Tris storico nel mirino

Il Monza si prepara ad ospitare l’Inter all’U-Power Stadium che si preannuncia particolarmente carico per questo inedito derby lombardo (vedi ultime). Secondo le ultimissime di Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso di Sky Sport 24, il terreno è in ottime condizioni ma nelle prossime ore potrebbe peggiorare

DUE RECORD NEL MIRINO – II Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani si prepara ad ospitare l’Inter in un U-Power Stadium che punta a battere il record ottenuto contro la Juventus. Situazione meteo in peggioramento secondo le ultime di Matteo Barzaghi: «Leggera pioggerella a Monza che nelle prossime ore potrebbe aumentare: al momento il terreno risulta essere in ottime condizioni. Aspettiamo più di 13mila spettatori all’U-Power Stadium, superando quindi il record di spettatori ottenuto con la Juventus. Momento positivo per il Monza che prima della sosta aveva ottenuto due vittorie consecutive in casa e sogna di fare il tris che sarebbe storico per il club».