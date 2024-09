Monza-Inter, probabile formazione di Nesta: un dubbio alle spalle di Djuric

Il Monza ospiterà l’Inter nella quarta sfida del campionato di Serie A: uno il dubbio principale di formazione tecnico Alessandro Nesta per il derby di Lombardia.

LA SFIDA – Monza-Inter sarà il primo dei derby lombardi che la formazione nerazzurra dovranno affrontare nel giro di una settimana. La squadra allenata da Alessandro Nesta arriva all’incontro con i meneghini con l’amarezza di non essere riusciti a conservare il doppio vantaggio accumulato a Firenze in occasione dell’ultima gara di questa Serie A. In quell’occasione, Daniel Maldini ha dato l’ennesima prova delle sue qualità balistiche con un destro incrociato insaccatosi alla sinistra della porta difesa da Pietro Terracciano. L’auspicio dei brianzoli è di una crescita senza intoppi del figlio d’arte, le cui abilità sono evidenti a tutti.

Monza-Inter, la probabile formazione:

LE SCELTE – Per Nesta sono due i dubbi residui riguardo la formazione da schierare dal primo minuto in Monza-Inter. Si tratta del ballottaggio tra Luca Caldirola e Andrea Carboni, in difesa, e di quello tra Dani Mota e Gianluca Caprari, in attacco. Sono tre, considerando anche il portiere titolare Stefano Turati, i possibili ex interisti pronti a calcare il campo dall’inizio.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Alessandro Nesta.