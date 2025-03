Monza, probabile formazione: con l’Inter un ballottaggio in attacco

Oggi Inter-Monza a San Siro. Alessandro Nesta ha ancora un dubbio da sciogliere in attacco. Questa la probabile formazione del Monza.

ULTIME MONZA – Se in casa Inter, la rifinitura di stamani ha sciolto le ultime riserve (questa la probabile formazione dell’Inter), in casa Monza, Nesta ha ancora un dubbio da sciogliere, che riguarda il pacchetto offensivo. O puntare sulla coppia Keita-Dany Mota oppure inserire Ganvoula, che l’Inter ha già incontrato quest’anno in Champions League nel match vinto dai nerazzurri contro lo Young Boys per 0-1 in Svizzera. L’attaccante congolese, riferisce Sport Mediaset, è in vantaggio sull’ex nerazzurro Keita. Ma Nesta ha ancora qualche ora per sciogliere definitivamente il dubbio. Per il resto, formazione praticamente già fatta. In difesa, spazio a Tomas Palacios, ragazzo argentino di proprietà proprio del club nerazzurro. Il classe 2003 dovrebbe giocare insieme a Izzo e Brorsson. A centrocampo, i due quinti saranno Pedro Pereira da un lato e il greco Kyriakopoulos dall’altro, mentre in mezzo al campo tanti giovani: Urbanski, Bianco e Zeroli. Il Monza cercherà di fare lo sgambetto all’Inter, che punta a difendere il primo posto. Questa la probabile formazione:

La probabile formazione del Monza contro l’Inter

Monza (3-5-2): Turati; Izzo, Brorsson, Palacios; Pedro Pereira, Urbanski, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Dany Mota, Ganvoula.