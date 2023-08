Monza, prima ufficiale vista Inter: sfida (quasi) in contemporanea

Debutto ufficiale in stagione per il Monza, che a sei giorni dalla prima di campionato contro l’Inter sarà in campo nel primo turno di Coppa Italia contro la Reggiana. Sfida quasi in contemporanea con l’ultimo test amichevole dei nerazzurri.

IN CONTEMPORANEA – Inter e Monza sono pronte a darsi battaglia nella prima giornata di Serie A, con la sfida in programma il prossimo sabato a San Siro. Questa sera, però, la sfida sarà a distanza. Entrambe le squadre saranno infatti in campo con avversari e obiettivi diversi e quasi in contemporanea. Alle ore 20 è previsto infatti il calcio d’inizio dell’amichevole tra Inter ed Egnatia, che chiude la pre-season dei nerazzurri. Alle ore 21.15, invece, sarà il Monza a scendere in campo contro la Reggiana nel primo turno di Coppa Italia. Per uno scampolo di partita, quindi, entrambe le squadre saranno impegnate in contemporanea. Prima della sfida di sabato.