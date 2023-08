Monza-Milan trofeo Berlusconi, tanti ex Inter presenti: le formazioni ufficiali

Monza-Milan alle 21 in campo per la prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi. In questa partita presenti tanti ex giocatori dell’Inter, ma anche alcuni ancora di proprietà. Ecco le formazioni ufficiali.

PRIMA EDIZIONE – Il Monza all’U-Power Stadium ospita il Milan, in palio la prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi. Aria di derby tra i brianzoli, vista la presenza di ben sei giocatori passati dall’Inter, tre di questi addirittura tra i titolari, cioè Michele Di Gregorio, Luca Caldirola e Roberto Gagliardini. In panchina, invece, presenti i fratelli Franco e Valentin Carboni, insieme a Danilo D’Ambrosio. La squadra di Palladino, inoltre, affronterà l’Inter alla prima giornata di Serie A in programma sabato 19 agosto alle 20:45.

Monza-Milan trofeo Berlusconi, le formazioni ufficiali

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Bettella, A. Carboni, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Carlos Augusto; Colpani; Mota, Maric.

A disposizione: Lamanna, Gori, Pedro Pereira, Bondo, V. Carboni, Machin, D’Ambrosio, Kyriakopoulos, Cittadini, Birindelli, Marì, Petagna, Caprari, S. Vignato, F. Carboni.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Milan (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Sportiello, Mirante, Adli, Okafor, Romero, Chukwueze, Kjaer, Florenzi, Colombo, Pobega, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi.

Allenatore: Stefano Pioli.