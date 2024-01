Monza-Inter, un’opzione per Palladino! La scelta su Carboni – Sky

Monza-Inter, sfida in programma alle ore 20.45 all’U-Power Stadium, metterà i brianzoli di Palladino di fronte alla capolista. Mentre il tecnico interista Inzaghi ha sciolto ogni dubbio, l’allenatore biancorosso si porta ancora dietro qualche perplessità con l’opzione Gagliardini: di seguito quanto rivelato da Paventi su Sky Sport

OPZIONE – Monza-Inter, partita che andrà in scena stasera all’U-Power Stadium, vedrà i brianzoli di Raffaele Palladino provare a mettere in difficoltà la capolista della Serie A. Secondo quanto rivelato da Andrea Paventi, l’ex nerazzurro Roberto Gagliardini giocherà dal 1′ ma il dubbio è sulla posizione: «Il Monza vuole riprendere la striscia positiva che ha sempre avuto in casa, ma è una squadra che sa come fermare le grandi e l’Inter ne sa qualcosa. Qualche dubbio Palladino se lo porta ancora dietro, con l’ex nerazzurro Gagliardini che rappresenta una opzione in difesa anche se rientra Pablo Marì. Nel caso in cui dovesse giocare dietro lo spagnolo, Gagliardini tornerebbe in mediana insieme a Pessina. Davanti potremmo vedere un altro ex interista, in prestito qui a Monza, ovvero Valentin Carboni insieme a Dani Mota».

MONZA probabile formazione (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, Caroni; Dani Mota