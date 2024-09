Monza-Inter apre un trittico di lusso. Ma no turnover massiccio

Mentre si giocano le partite delle nazionali, le squadre di club e i rispettivi allenatori continuano a lavorare in vista della ripresa della stagione. Non fa eccezione Simone Inzaghi, che pensa già alle scelte per Monza-Inter, partita che apre un trittico di prestigio. Ma niente turnover massiccio.

PREPARAZIONE – Sta per ultimare il primo round di partite in nazionale, tra qualificazioni ai Mondiali e UEFA Nations League. Nel mentre, però, si continua anche a lavorare in parallelo ad Appiano Gentile, quando alla ripresa dopo la sosta è in programma Monza-Inter. Una partita che apre un trittico pesante per i nerazzurri, impegnati in seguito nella trasferta di UEFA Champions League contro il Manchester City e poi nel derby contro il Milan a San Siro. Partite che impongono scelte per Simone Inzaghi che continua con la preparazione e, soprattutto, con le sue valutazioni per le scelte di formazione. Con la miglior gestione possibile della rosa a sua disposizione.

NIENTE TURNOVER MASSICCIO – Questo, però, non vuol dire che in Monza-Inter è previsto un massiccio turnover. Nonostante l’importanza delle partite che seguono la trasferta in Brianza, Simone Inzaghi vuole evitare di snaturare troppo la squadra in un colpo solo. L’idea è quella di fare pochi cambi, ma mirati e, magari, sfruttare di più i cinque cambi a gara in corso. A tal proposito è prevedibile lo schieramento della difesa titolare, con il terzetto composto da Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, con gli ultimi due rimasti ad Appiano Gentile ad allenarsi. Sulla destra probabile la quarta di fila da titolare per Matteo Darmian, mentre a centrocampo l’unico cambio potrebbe prevedere l’inserimento di Kristjan Asllani al posto di Hakan Calhanoglu, non al massimo della forma dopo l’ultimo piccolo fastidio. A sinistra probabile la prima stagionale da titolare per Carlos Augusto. Così come in attacco è probabile la presenza di Mehdi Taremi con Marcus Thuram, lasciando il tempo a Lautaro Martinez di recuperare dopo il viaggio dall’Argentina e di riprendere condizione.

Monza-Inter tra nazionali e scelte: la probabile formazione di Simone Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE – Questa, dunque, la probabile formazione – al momento – per Monza-Inter: Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard; Carlos Augusto, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Darmian; Taremi, Thuram.