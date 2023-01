Monza-Inter trasferta inedita, Inzaghi studia piano rimonta da ’casa’ – TS

Contro il Monza la trasferta sarà totalmente inedita per i calciatori di Simone Inzaghi, così come la preparazione alla partita. L’Inter inizia dall’U-Power Stadium il piano rimonta per riprendere la capolista, ossia il Napoli.

INUSUALE – Per l’Inter si tratta di una vera e propria trasferta inedita. Monza è a pochi passi da “casa”. I calciatori infatti si avvicineranno al match nello stesso modo in cui lo fanno per le partite di San Siro. Rifinitura in mattinata, poi partenza con il pullman dalla Pinetina direzione U-Power Stadium, che non dista molto da Sesto San Giovanni, zona importante per il futuro nerazzurro. Inzaghi è alla caccia di punti per mettere pressione al Napoli, da Monza inizia il piano rimonta. Secondo quanto riferito da Tuttosport ad Appiano Gentile si pensa che solo a fine febbraio si verrà a conoscenza delle reali pretendenti per lo Scudetto, per ora l’Inter vuole solo vincere e sperare.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino