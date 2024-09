Monza-Inter, lo stato di forma: Nesta cerca la prima vittoria

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Monza, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Alessandro Nesta arriva alla partita, con quattro gare ufficiali alle spalle e la ricerca della prima vittoria.

STATO DI FORMA – Inter e Monza si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Le prime quattro partite ufficiali per i brianzoli, sotto la guida del nuovo tecnico Alessandro Nesta, non sono state propriamente esaltanti. Partendo dal rischioso trentaduesimo di finale contro il Südtirol in casa, risoltosi dopo uno 0-0 soltanto ai calci di rigore, con la vittoria arrivata addirittura al nono tiro dal dischetto. Nemmeno l’inizio di campionato ha scaldato particolarmente i tifosi del Monza, che hanno iniziato con uno 0-0 al Castellani di Empoli, proseguendo poi con una sconfitta casalinga contro il Genoa di Alberto Gilardino (0-1). Anche se poi è arrivato un importante risultato sul campo della Fiorentina, con un 2-2 in rimonta in seguito a un doppio vantaggio nel primo tempo.

Monza-Inter, brianzoli a caccia della prima vittoria sotto una nuova guida tecnica

NUOVO TECNICO – Come detto, rispetto allo scorso anno l’Inter affronterà tutto un altro Monza. Per prima cosa, infatti, è cambiata la guida tecnica. Con Alessandro Nesta che ha preso il posto di Raffaele Palladino – passato alla Fiorentina per sostituire Vincenzo Italiano – e che è ancora a caccia della sua prima vittoria sulla panchina del club brianzolo. Una squadra che sul mercato ha anche perso due giocatori importanti come Di Gregorio e Colpani, oltre proprio al nerazzurro in prestito Valentin Carboni, oggi all’Olympique Marsiglia. Tra gli acquisti figurano Daniel Maldini in attacco – in gol contro la Fiorentina – e in porta Stefano Turati, di dichiarata fede nerazzurra.