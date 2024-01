Monza-Inter, la situazione sugli esterni: più opzioni per Inzaghi – CdS

Monza ed Inter si sfideranno domani sera alle 20:45. Con il rientro di Dimarco grande abbondanza sulle corsie esterne per Inzaghi: le ultime dal Corriere dello Sport

RIPARTIRE – Domani sera l’Inter sfiderà il Monza con una nuova abbondanza sulle corsie: con Dimarco al rientro, ed il nuovo arrivo di Buchanan, Inzaghi ha tante opzioni per le fasce laterali. Contro i brianzoli, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, dovrebbero trovare spazio dal 1′ Dimarco e Dumfries. L’esterno italiano, che ha ritrovato minuti contro il Verona, arriva da uno stop per infortunio: la speranza di Inzaghi è che il forzato riposo possa avergli dato nuove energie per affrontare il tour de force stagionale. L’olandese, invece, rientrato contro il Genoa, è apparso ancora appesantito. Inzaghi si augura che l’olandese possa ripartire al più presto, per riprendere il rendimento di inizio stagione. A gara in corso, poi, ci sarà spazio per Buchanan: il canadese ha colpito molto Inzaghi che, secondo il quotidiano, non vede l’ora di schierarlo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno