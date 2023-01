Monza-Inter, Sacchi prestazione scarsa. Gol Acerbi regolare! Sarà sospeso: la moviola – CdS

Monza-Inter è stata condizionata pesantemente da un chiaro ed evidente errore dell’arbitro che pesa e incide sul match. Prestazione scarsa la sua, così come evidenziato nella moviola del Corriere dello Sport oggi in edicola.

LA MOVIOLA – Regolare la rete segnata da Francesco Acerbi in Monza-Inter e valida per il momentaneo 3-1 che avrebbe in qualche modo chiuso la partita. Una prestazione decisamente scarsa, quella dell’arbitro Sacchi, che incide sul match. Acerbi segna ma era già tutto fermo, Sacchi fischia un fallo che non c’è: cade Pablo Marì ma non per il corpo a corpo con Gagliardini (di gioco) ma per uno sgambetto di… Izzo. Errore doppio: perché non c’è alcun fallo e perché così – fischiando prima – mette fuori causa il VAR: voto 4,5 per Sacchi.

NO RIGORE – Nel primo tempo episodio ancora con Acerbi protagonista e Curria. L’attaccante del Monza finisce per chiudere le sue gambe su quella di Acerbi, che rischia perché va per andare sul pallone. Ciurria e Acerbi, fra l’altro, si tengono a vicenda, il giocatore di Palladino sembra puntarsi e andare giù. Sarebbe stato troppo, però, per il rigore.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna