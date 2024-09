Monza-Inter, si riparte con il primo trittico pesante

Monza-Inter stasera alle 20.45 fa ripartire la marcia della squadra di Inzaghi dopo la sosta per le nazionali. Ma all’U-Power Stadium comincia un nuovo cammino, perché da ora non ci si ferma (quasi) più.

TOUR DE FORCE – Con Monza-Inter comincia la serie di tre partite in sette giorni contro squadre con la M. Prima i brianzoli, poi il Manchester City del cyborg Erling Haaland (nove gol in quattro giornate di Premier League, un mostro), quindi il Milan rilanciatosi ieri contro l’inguardabile Venezia nel derby. Un primo crash test per Simone Inzaghi, che ad agosto ha avuto la tranquillità di una partita a settimana ma ora deve gestire la rosa. L’Inter ha fatto in modo di avere due giocatori per ruolo, magari non in maniera perfetta ma c’è riuscita. Adesso sarà compito dell’allenatore fare in modo che ogni formazione sia quella ideale, per non farsi trovare impreparato in qualche momento della stagione. A partire dal Monza.

Monza-Inter, si cambia qualcosa nella formazione

LE NOVITÀ – Magari alla fine rimarrà l’undici base, quello “da memoria” che ha vinto la seconda stella il 22 aprile. O magari no. Inzaghi ha avuto due settimane di sosta per scegliere questa formazione, peraltro con soli undici giocatori partiti per le nazionali. Può riposare Lautaro Martinez, anche se sarebbe meglio farlo sbloccare quanto prima. Ma può addirittura rimanere fuori l’intoccabile Henrikh Mkhitaryan, anche perché Davide Frattesi con l’Italia ha dimostrato di essere più di una riserva di lusso. Tutto OK invece per gli ex acciaccati Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Nel Monza Alessandro Nesta non ha a disposizione uno dei tanti dal passato nerazzurro, Roberto Gagliardini. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Monza-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.