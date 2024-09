Monza-Inter, rebus centrocampo: 2 big ‘a rischio’! Inzaghi ruota – CdS

Tra due giorni Monza-Inter, sfida valida per la quarta giornata di campionato. Simone Inzaghi pensa alle sue prime rotazioni e due big a centrocampo “rischiano” la panchina.

TURNOVER – Antivigilia di Monza-Inter, partita valida per la quarta giornata di Serie A. I nerazzurri domenica sera alle 20.45 sfideranno l’undici di Alessandro Nesta, che ha raccolto appena due punti durante le prime tre uscite stagionali. La Beneamata, invece, chiude il campionato con sette punti, insieme a Juventus, Torino e Udinese. Per i nerazzurri ci saranno un bel tour de force, perché dopo aver incontrato il Monza, dovranno vedersela contro Manchester City in Champions League e Milan nuovamente in campionato. Dunque, al Brianteo, per Inzaghi può arrivare l’occasione propizia per avviare il suo turnover scientifico: occhio ai cambi a centrocampo.

Monza-Inter, occhio ai cambi a centrocampo: Inzaghi ragiona

REBUS – A centrocampo l’Inter può cambiare qualcosina: scalpitano sia Frattesi che Zielinski. Barella e Mkhitaryan sono apparentemente più freschi però dei loro colleghi. Il primo non ha risposto alla convocazione di Luciano Spalletti, vista l’operazione al naso; il secondo, invece, ha deciso ormai da un bel po’ di ritirarsi dalla nazionale armena. Ma occhio alla possibile staffetta: ossia uno tra Barella o Mkhitaryan potrebbe andare in panchina per favorire l’ingresso di uno tra Frattesi o Mkhitaryan. La certezza, scrive il Corriere dello Sport, è che tutti i quattro comunque giocheranno a Monza. Il secondo rebus riguarda Hakan Calhanoglu. Il turco è stato gestito da Vincenzo Montella in Nazionale turca, mentre Asllani ha giocato 180′ con l’Albania. Ma, ad Inzaghi servirà la miglior versione di Calha sia a Manchester che poi nel derby. Non è da escludere la titolarità dell’albanese.

